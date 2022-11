Pronostico Sassuolo-Roma, Frattesi sfida Zaniolo

Sassuolo-Roma è una sfida tra due formazioni in difficoltà visti i recenti risultati negativi, condizionati in parte dalle assenze . La più pesante nelle fila dei neroverdi è quella di Berardi , giallorossi orfani da tempo di Dybala e, dopo l'infortunio nel derby , anche di capitan Pellegrini . Uno sguardo alle statistiche di Sassuolo-Roma , poi il pronostico del match.

Precedenti, statistiche e... Multigol

Sassuolo a corrente alternata se si considera che negli ultimi otto turni sono arrivate tre vittorie e cinque sconfitte. La Roma tra le prime nove della classifica è la squadra che ha segnato meno (16 reti, due in meno della Salernitana di Nicola) e contro una squadra che gioca un calcio offensivo proverà a ritrovare gol e certezze smarrite nella notte del derby.

Gli ultimi tre precedenti con il Sassuolo hanno fatto registrare Goal e Over 2,5 ed è proprio in questa direzione che vanno le quote. Su Better e Goldbet almeno una rete per parte si gioca a 1.57 contro il 2.25 previsto per il No Goal. Partita da Over 2,5 secondo i bookmaker Cplay e Begamestar: a 1.70 contro il 2.04 dell'Under 2,5.

Una via di mezzo? Occhio al Multigol 2-4, ovvero da due a quattro reti totali al Mapei Stadium. Per Cplay e Begamestar tale opzione vale 1.55, quota di poco inferiore (1.52) secondo gli operatori di Better e Goldbet.