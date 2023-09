Pronostico Serie A 2023-2024: chi vincerà lo scudetto secondo i bookmakers

La Serie A, dopo le prime giornate di campionato, si è momentaneamente fermata per la sosta delle nazionali. Ma già queste prime settimane di campionato hanno fornito delle indicazioni interessanti sulle ambizioni delle big più accreditate ad essere protagoniste in questa stagione.

Tra conferme e qualche sorpresa, è tempo di scoprire le quote serie A e i pronostici calcio stilati dai principali bookmakers, per capire quali sono le formazioni attualmente favorite per la vittoria dello scudetto 2023-2024.

L'Inter di Simone Inzaghi si conferma la principale favorita per lo scudetto, secondo le quote scommesse calcio: la vittoria finale è quotata mediamente tra 2,85 e 4,50.

Nonostante i tanti cambiamenti in sede di calciomercato, la squadra nerazzurra ha dimostrato nelle prime 3 giornate di campionato grande solidità difensiva e grande determinazione, proseguendo sulla scia dell’ottimo finale dello scorso anno.

Il gioco ormai sembra solido e collaudato, ma la sensazione è che i nuovi acquisti si stiano integrando velocemente, e in maniera naturale con gli schemi di Inzaghi, nonostante finora siano stati concessi loro solo spezzoni di partita.

Tra poco arriveranno partite complicate partendo dal derby, ma i tifosi sono fiduciosi. Altra squadra favorita per la vittoria finale, nonostante l’ultima sconfitta in casa con la Lazio, è il Napoli di Rudi Garcia. Dopo la cavalcata trionfale dell’anno scorso, i tifosi e gli addetti ai lavori si aspettano che anche in questa stagione la squadra, trascinata dai suoi gioielli Kvara e Oshimen, lotti fino alla fine per la vittoria dello scudetto.

La vittoria del secondo scudetto di fila del Napoli, secondo le principali agenzie di scommesse, è quotata tra 3,75 e 4,50. Dopo l’ultimo passo falso sono iniziati i primi mugugni della piazza, ma ancora la strada è lunga.