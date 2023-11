Atp Finals, Sinner può battere Djokovic? Cosa ne pensano i bookie

Il grande giorno sta per arrivare. Domani alle Nitto ATP Finals di Torino si sfidano Sinner e Djokovic , che come da pronostico hanno battuto Tsitsipas e Rune nella prima giornata della fase a gironi del " Gruppo Verde ". Chi vince ipoteca l'approdo alle semifinali , ecco le quote dei bookmaker per l'attesissimo match tra il numero uno e il numero quattro del mondo.

Sinner, sorpresa in serbo? Le quote

Il numero uno al mondo ha piegato in tre set un ostico Rune e chissà, anche un alieno come Djoko potrebbe accusare la fatica. Contro Sinner il serbo ha vinto i tre precedenti testa a testa, questo però è il primo sul veloce e Sinner sta letteralmente volando: lo ha fatto vedere anche contro Tsitsipas, battuto agevolmente in due set.

Inevitabile che le quote sorridano a Djokovic, una cui vittoria si gioca a 1.46 su Cplay mentre un eventuale successo di Sinner fa salire l'offerta a 2.67. Per Bet365 e William Hill invece il trionfo di Nole vale 1.44 contro il 2.75 previsto per il segno 2 nel testa a testa incontro.

Match più lungo del previsto? L'ipotesi che Djokovic-Sinner vada al terzo set è quotata a 2.30, a 1.55 invece la possibilità che l'incontro si chiuda in due soli set.