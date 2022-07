La Lega Serie A è Global Partner del Social Football Summit 2022

Esperienza immersiva e nuovo concept

Nell’anno dei mondiali, il Social Football Summit è stato anticipato al 27 e 28 settembre, in uno Stadio Olimpico completamente ripensato negli spazi per accogliere oltre 180 top speaker nazionali ed internazionali e stakeholders del settore. Dopo il successo delle scorse edizioni con oltre 10.000 partecipanti, la quinta edizione di SFS nasce con un nuovo concept, grazie al quale i partecipanti vivranno un’esperienza “immersiva” negli spazi più esclusivi dello Stadio Olimpico. All’interno di #SFS22, anche quest’anno ci saranno i Football Summit Awards, durante la Cena di Gala del 27 settembre, con la consegna di 12 premi ad alcuni tra i protagonisti del calcio della stagione 2021/2022.

Lega Serie A Global Parner dell'evento

Lega Serie A sarà per il 4°anno consecutivo Global Partner dell’evento, proseguendo nella partecipazione e nel sostegno ad SFS, dimostrandosi sempre più attenta alla crescita dell’intera industry, ai temi dell’innovazione digitale e di processo, allo sviluppo di modelli di business ed in generale alle dinamiche dei nuovi sistemi di condivisione dei contenuti. Presenti a SFS22 il Presidente Lorenzo Casini e l’Amministratore delegato Luigi De Siervo. "Sono molto contento della rinnovata partnership, anche quest’anno, con il Social Football Summit. È un momento di incontro importante che negli anni si è ritagliato uno spazio di rilevanza internazionale nel campo dell’innovazione e dei nuovi strumenti di condivisione e comunicazione digitale del fenomeno calcio - ha affermato il Presidente della Lega Serie A, Lorenzo Casini -. La Lega Serie A ha accompagnato fin dagli inizi la crescita di questa iniziativa che, oggi più che mai, può rappresentare un punto di riferimento per lo scambio di buone pratiche e lo sviluppo di nuovi progetti digitali legati al calcio. Tutto questo per favorire la diffusione anche dei principi e dei valori sociali che sono alla base dello sport e, più in generale, della collettività. Progetti come questo sono fondamentali per la crescita della nostra industria e per delinearne la visione futura. Per questo ringrazio tutte le aziende e tutte le nostre Società che vi parteciperanno con il loro prezioso contributo".