Serie A, tredici gli squalificati per la 24ª giornata

ROMA - Archiviata la 23ª giornata di Serie A, sono dodici i calciatori squalificati in vista del prossimo turno di campionato. La Roma, di scena allo Zini contro la Cremonese martedì 28 febbraio, non avrà in difesa Smalling. Il Monza di Palladino, inpegnato domenica prossima all'Arechi contro la Salernitana, dovrà fare a meno di Marlon, Birindelli e Rovella. Assenza pesante nel reparto offensivo per il Sassuolo di Dionisi, che al Via del Mare contro il Lecce non potrà avere a disposizione Lauriente. Doppia assenza a centrocampo in casa Empoli, Bandinelli e Akpa Akpro salteranno il Napoli. Squalificati per un turno anche Bijol (Udinese), Demiral (Atalanta), Di Francesco (Lecce), Bronn (Salernitana), Locatelli (Juventus) e Ola Aina (Torino).