Bologna, De Silvestri vuole esserci con la Lazio

BOLOGNA - Lorenzo De Silvestri farà di tutto per essere in campo all’Olimpico contro la Lazio. Il 32enne arrivato a Bologna nell’ultima sessione di calciomercato è il punto fermo di Sinisa per la corsia di destra della difesa. Nelle prime quattro giornate di campionato è sempre stato titolare e cercherà di esserlo anche sabato sera nonostante il problema al ginocchio sinistro. Domenica era stato costretto ad alzare bandiera bianca dopo un movimento innaturale dell’articolazione. Ma i primi controlli di lunedì avevano scongiurato problemi seri riducendo il tutto a forte contusione. Da lì è scattata la volontà del ragazzo e di Mihajlovic, che lo ha fortemente voluto in rossoblù, di recuperarlo subito. Oggi, da programma, De Silvestri dovrebbe lavorare a parte dal resto dei compagni, soprattutto per vedere la risposta del ginocchio sul terreno di gioco e per preservarlo da contrasti, ma già da domani sembra essere previsto il rientro in gruppo. Il Bologna spera di contare anche su di lui per la gara contro i biancocelesti. Mihajlovic inizierà a provare le prime strategie per tornare a raccogliere punti dopo due stop consecutivi.

