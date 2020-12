Bologna, Mihajlovic: "Non siamo stati la solita squadra"

MILANO - “Oggi non siamo stati la solita squadra. Forse non sono stato chiaro". Il tecnico del Bologna, Sinisa Mihajlovic, ha parlato così a Dazn dopo il match con l'Inter: "Abbiamo cambiato modulo perchè non avevo giocatori offensivi, solo Vignato che gioca comunque meglio a sinistra che a destra. Volevo i due attaccanti con un difensore in più, forse è passato un messaggio sbagliato. Ma va bene, abbiamo perso a Milano contro l’Inter. Non è facile fare risultato, non sono queste le partite da vincere. Anche loro non hanno creato molto. Non siamo venuti qui per non perdere: nel primo tempo abbiamo fatto male, non siamo stati aggressivi come volevamo; siamo partiti meglio nella ripresa e abbiamo trovato il gol, poi l'abbiamo ripreso tre minuti dopo. Non avevo cambi e ho messo dei giocatori della Primavera, sono contento per loro, è stato bello esordire in Serie A. Difesa a tre? I moduli contano poco, sono giochetti con i numeri, contano l'atteggiamento, la mentalità e il coraggio. Non c'è un modulo che ti fa vincere. Qualcuno ha pensato che siamo venuti qui a difendere lo zero a zero ma non è così. La talpa? Se l'avessi trovata si sarebbe saputo, l'avrei lasciato a casa...".