Bologna, Barrow patto da mantenere

BOLOGNA – Doveva essere il crack del Bologna. Quello che spacca le partite a suon di gol e prestazioni. Invece, i fatti non sono andati proprio in questa maniera. A dir la verità mancano ancora diverse giornate alla fine del campionato e tutto può succedere. Musa Barrow, attaccante gambiano dei felsinei, non segna da inizio dicembre, l’ultima rete l'ha siglata contro la Fiorentina. Tutti come detto, si aspettavano di più da lui, visto che il suo finora è un magro bottino: appena 5 reti. E' chiaro però, che adesso, la squadra ha bisogno anche delle reti del talento ex Atalanta, un plus di cui i rossoblù hanno necessità per continuare nel percorso positivo delle ultime due partite. Barrow è l’ultimo dei giocatori rossoblù che deve ritrovarsi. Arnautovic è tornato al gol con insistenza (3 nelle ultime 2 gare), Sansone sta girando bene e a partita in corso dà un contributo forte. E pure Orsolini, con i suoi lampi, è tornato a essere più che esplosivo. A faticare un po’ è rimasto Barrow, che contro il Torino avrà però un’altra grande chance. La sfrutterà?