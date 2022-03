Bologna, Arnautovic: c'è il Covid da dribblare

BOLOGNA - Il Bologna ha annunciato la positività al Covid di un elemento del gruppo squadra; e ieri il tecnico Mihajlovic in allenamento ha impiegato Barrow al centro dell’attacco, con Orsolini a destra e Sansone a sinistra. Vale a dire che l'indiziato di contagio sia Arnautovic, che peraltro non si è proprio presentato a Casteldebole. L'indiscrezione in realtà era uscita nella serata di lunedì, ma non è arrivata nessuna conferma da parte del Bologna. Chiaro che l'eventuale assenza di Arnautovc sarebbe pesante, ma la speranza è qualle di poterlo recuperare già contro il Torino. Se infatti risultasse negativo entro sabato, per sottoporsi poi ai test obbligatori per il ritornoi all'attività agonistica: e ci vorrebbe una mezza giornata. Mentre Aranutovic sarà controllato quotidianamente, Mihajlovic ha cominciato a lavorare sull'alternativa, impiegando Barrow al centro dell'attacco in allenamento.