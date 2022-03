Bologna, è il giorno di Marko Arnautovic

BOLOGNA – Ci sperano tutti: Mihajlovic, dirigenza e tifosi. Il Bologna non può fare passi falsi e domani è atteso dalla partita contro il Torino, una sorta di spareggio vista la classifica. Quindi Marko Arnautovic (positivo al Covid-19) simbolo e punto di forza dei fesinei non potrà mancare. Quantomeno per la panchina, per poi entrare a partita in corsa per provare a dare il suo contributo. Decisivo sarà il tampone, che l'austriaco farà in mattinata. Nel caso in cui l'esito risultasse negativo potrebbe essere convocato, dopo che nel pomeriggio avrà sostenuto all’ospedale Sant’Orsola di Bologna anche i test medici di controllo. E che in caso contrario, invece, lo costringerebbe inevitabilmente a saltare l’impegno contro il Toro, con la speranza a quel punto che possa negativizzarsi prima possibile per poter riprendere la preparazione all’inizio della prossima settimana in vista della trasferta di Firenze.