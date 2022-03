Mihajlovic: "Bologna, devi avere paura della guerra e non della Fiorentina"

FIRENZE - Sinisa Mihajlovic, tecnico del Bologna, ha parlato ai microfoni di Sky Sport, al termine della sconfitta del Franchi contro la Fiorentina: "Credo che ci siamo fatti male da soli. Abbiamo colpito due pali all'inizio, ci siamo fatti espellere per un cartellino rosso giusto. Poi è normale che diventa tutto più duro anche se non abbiamo rischiato quasi niente. Siamo stati anche pericolosi nell'ultimo quarto d'ora. Chiaramente, rimane il rammarico perché abbiamo fatto tutti noi. Abbiamo preso 17 pali in campionato. Nella vita, come nel calcio, bisogna essere anche fortunati. L'unica cosa che non mi è piaciuta è la gestione della palla: qualche volta è stata troppo frenetica. Avevamo troppa paura. La paura dobbiamo averla quando si va in guerra, non quando si gioca a calcio. Dobbiamo migliorare in questo. Se avessimo pareggiato nessuno avrebbe potuto dire niente, ma è giusto perdere perché ci siamo fatti male da soli".