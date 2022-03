Bologna, metà squadra può partire

BOLOGNA – Quale sarà il futuro del Bologna? Chi resterà? Chi se ne andrà? Certamente non ci sarà una rivoluzione per quello che riguarda la costruzione della squadra di domani, ma è evidente come alcuni calciatori anche importanti possano finire tra i “sospesi” o addirittura trovare uno spazio nella lista di quelli che dovranno andarsene. Vestiranno probabilmente ancora il rossoblù i vari Skorupski e Bardi, e per la difesa saranno confermati anche Soumaoro, Theate, Binks, De Silvestri e Hickey. A centrocampo: Schouten, Dominguez ed Aebischer, con la speranza che nel frattempo l’ex centrocampista dello Young Boys si sia calato bene nel nostro campionato. Infine gli attaccanti: sarà confermato Arnautovic, su questo non ci piove, e dovrebbero essere confermati anche Orsolini e Barrow, e nemmeno Vignato, che sembra destinato ad aumentare il minutaggio nel prossimo campionato. Lasceranno invece Bologna Mbaye e Dijks, mentre non è stata ancora presa una decisione definitiva né sul conto di Medel, né su quello di Bonifazi. Per quanto riguarda il centrocampo sarà ceduto Svanberg e lascerà i colori rossoblù per fine contratto Viola. In attacco i partenti saranno Santander e Falcinelli. Gli incerti? Il giovane e sfortunato Kingsley, sta recuperando dal serio guaio fisico riportato nel corso della trasferta di Udine: il Bologna continua a credere in questo ragazzo e a luglio deciderà se mandarlo in prestito o se trattenerlo nell’organico. Soriano e Sansone? Il loro domani sarà deciso dall’allenatore del Bologna di domani, alla luce soprattutto di quelle che saranno le sue idee legate al sistema di gioco. Incerto pure il futuro di Sinisa Mihajlovic e Riccardo Bigon.