Crisi Svanberg: il Bologna può rimetterci molto

BOLOGNA - Rendimento in calo per Svanberg in questo 2022: lo svedese resta un punto di riferimento per il Bologna, ma sta oggettivamente faticando, senza riuscire a incidere. Un problema per tutto il Bologna, sia nel fronte campo in vista delle ultime giornate di campionato, sia sul fronte mercato, visto che è sempre meno semplice tenere alto il prezzo del cartellino per il giocatore, in scadenza nel 2023. E, per questi due fronti, è necessario che Svanberg si ritrovi quanto prima. Dopo un girone d'andata importante, non va in rete dal 1' dicembre e in campo il contributo è calato. Come detto, oltre al presente, il problema si declina anche al futuro: Svanberg non ha rinnovato e questo lo dirige, in estate, lontano da Bologna. Per evitare di perderlo a zero bisognerà affrettarne la cessione e un rendimento sceso contruibuirà anche a diminuire la forza contrattuale dei rossoblù. Che a questo punto si attendono la crescita di Svanberg nel finale, per più di un motivo: il talento c'è, il tempo anche, la svolta è possibile.