Bologna, Mihajlovic: "Con Saputo ci confronteremo: vorrei restare"

BOLOGNA - Vigilia di Bologna-Atalanta , il tecnico rossoblù Sinisa Mihajlovic ha parlato nella consueta conferenza pre-partita. Ecco le sue parole: "Con il presidente Saputo non ho ancora parlato , ma lo faremo dopo l’allenamento . Ognuno ha la sua verità, io ho solo la mia, poi ce ne sono diverse. Ognuno vede le cose a modo suo, quando si parla con il proprio datore di lavoro ci si confronta ed è normale che sia così. Io resterei a Bologna perchè sto bene. Però non sto a Bologna perché guadagno bene , ma perché voglio divertirmi e perché sono ambizioso . Sono sincero, quello che penso lo dico nel bene e nel male''.

Quest'anno ce l'abbiamo giocata con tutti

"Ce la siamo sempre giocata contro tutti. Ci abbiamo sempre provato, poi ovviamente ci sono state partite un po' così ma dovute a situazioni che ci hanno reso le cose complicate. Abbiamo colpito 17 pali, che io vedo comunque come un gol sbagliato. La squadra, però, è sempre andata in campo cercando di fare il meglio e domani faremo uguale. Abbiamo cambiato modulo per subire meno, poi siamo tornati a cambiare per dare una svolta. Il percorso non si adatta a te, ma tu ti devi adattare al percorso. Prima giocavamo per fare un gol in più e ora per subire di meno. Le cose cambiano nell'arco di una stagione".

Obiettivo...vincere contro l'Atalanta

"Mancano 30 punti, vincere domani ci darebbe la possibilità di superare il Torino e arrivare all'undicesimo posto. Cercheremo da qui alla fine di guadagnare più punti possibili per raggiungere uno dei nostri obiettivi. Un altro obiettivo è valorizzare i giovani, cercare di integrare sempre più giocatori dalla Primavera dove ci sono 3-4 elementi interessanti. Noi abbiamo detto qual è il nostro obiettivo a inizio anno, ma trovatemi un'altra società che ha dichiarato i suoi obiettivi. Negli ultimi anni il Bologna lottava per non retrocedere fino a fine campionato e ora, invece, si parla di altro e quindi c'è stato un miglioramento. In queste ultime dieci partite vorrei una crescita da parte della squadra dal punto di vista caratteriale".

Aebischer e Kasius, non sono pronti. Vignato può ancora crescere molto

"Aebischer e Kasius stanno migliorando, ma non sono ancora pronti. Hanno qualità, ma si devono adeguare alle mie richieste e al campionato italiano. Vignato? E' un giocatore forte che mi piace molto. Può ricoprire più ruoli, ha ampi margini di crescita. Ultimamente ha avuto qualche problemino fisico, ma si è comunque messo a disposizione e questo dimostra tutta la sua voglia. Barrow? Domani non gioca".