Bologna Saputo cambia: dirigenti a rischio

BOLOGNA - Joey Saputo ha potuto toccare con mano la situazione Bologna, nella gara con l'Atalanta e soprattutto sentire, a fine partita, i fischi della tifoseria. Saputo, già prima della gara, aveva già segnalato delusione: dopo, pare che fosse furioso per la sconfitta e la contestazione. E così Saputo ha lasciato Bologna con le idee chiare. Da una parte la questione allenatore (Mihajlovic ha un contratto che scade nel 2023) e giocatori che sarà rimandata a salvezza matematica acquisita, anche per seguire il comportamento della squadra e trarne ulteriori indicazioni. E poi c'è il versante direttore sportivo: tutto sembra presupporre una separazione con Bigon, anche lui come Mihajlovic legato ai colori rossoblù fino al 2023. Per quel ruolo il Bologna pensa a Giovanni Sartori, libero e desideroso di iniziare una nuova avventura: per il Bologna sarebbe un colpo importante. Altro nome è quello di Petrachi: e di quest'ultimo Saputo avrebbe già parlato con Pallotta.