Bologna, Saputo ha dato il via alla svolta

BOLOGNA - Il Bologna ha cominciato a programmare il suo futuro. Quantomeno in parte. Joey Saputo prima di lasciare la città emiliana, ha infatti dato tutte le indicazione a Claudio Fenucci. Seppur a fari spenti, è iniziato il lavoro sul futuro, consapevoli ovviamente che l'obiettivo salvezza non è centrato e che la squadra e l'ambiente non posso avere nessuna distrazione. Chi teme che il Bologna stia perdendo tempo può rasserenarsi, inevitabilmente per non far perdere forza agli attuali responsabili dell’area tecnica Fenucci sta solo lavorando sotto traccia. Ma va fatta una distinzione tra la posizione dell’allenatore e quella del direttore sportivo. Di Mihajlovic le parti ne parleranno solo a fine campionato, perchè è vero che Sinisa ha un contratto che scade il 30 giugno 2023, ma è altrettanto vero che l'ultima parola sul tecnico ce l'avrà il nuovo responsabile dell’area tecnica, perché l’addio a fine campionato di Bigon sembra ormai certo. Almeno a oggi, tutte le strade portano a Giovanni Sartori, anche perché come il Bologna pensa a lui, ecco che l’attuale direttore sportivo dell’Atalanta pensa al Bologna e va sottolineato come lo stesso Fenucci si renda conto che è arrivato il momento di cambiare strada e soprattutto che ne vada imboccata e poi percorsa una estremamente sicura.