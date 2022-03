BOLOGNA - Il Bologna è tornato ad allenarsi a Casteldebole nel pomeriggio di oggi, privo dei giocatori impegnati nelle rispettive nazionali. Il programma odierno della squadra. unita alla Primavera di Vigiani, ha previsto ativazione atletica e lavoro sul possesso palla. Differenziato per Nicolas Dominguez, Michael Kingsley e Federico Santander. Terapie per Ibrahima Mbaye. Per la giornata di domani, il programma prevede due sessioni di allenamento, rispettivamente alle 11 e alle 14.30.