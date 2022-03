Bologna, sono tutti sotto esame

BOLOGNA – Il tempo dei balocchi è finito. In casa Bologna è tempo di azionare le marce alte e cambiare ritmo e numeri. I rossoblù non sono ancora salvi e a Casteldebole tira un aria tesa dopo la contestazione della curva nei confronti di società e squadra alla fine di Bologna-Atalanta. E' chiaro che tutti i rossoblù devono sentirsi sotto esame, perché avranno addosso più occhi di quelli che immaginano anche alla luce dei cambi che ci saranno nell’area tecnica, e sbagliare la prestazione metterebbe a forte rischio il loro domani. Dai dirigenti, al tecnico Mihajlovic e ai calciatori dovranno fare di tutto per chiudere con grande dignità questo campionato, ognuno per quello che è il proprio ruolo con Fenucci pronto a programmare tutte le varie strategie, il tempo non aspetta e il Bologna non vuole disputare un'altra anomala stagione.