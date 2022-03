Mihajlovic ordina al Bologna di reagire

BOLOGNA - GIovedì prossimo Sinisa Mihajlovic ha in programma una videochiamata con la squadra nella giornata di giovedì, quanto saranno rientrati tutti a Casteldebole, direttamente dal reparto dell’Istituto Seragnoli. La squadra non sapeva nulla delle condizioni del tecnico, che ha saputo fin qui nascondere tutto, e tutti sono rimasti stupiti dall'annuncio di un Sinisa che deve ricoverarsi nuovamente. Ed è stato quasi il tecnico ha rincuorare i propri calciatori, che non si sarebbero attesi di dover tornare a vivere quei momenti di due anni fa. Con la differenza che la volta precedente era estate, il Bologna aveva davanti il ritiro precampionato; stavolta è successo a stagione in corso, alla fine del campionato manca un mese e mezzo, la salvezza va ancora conquistata. Per cui servira subito una reazione: sarà importante il ruolo degli esperti Arnautovic, Medel, De Silvestri, Soriano, Sansone, Skorupski: dovranno guidare i più giovani. Staff, dirigenza, giocatori, tutti dovranno stringersi, Mihajlovic, che non si perderà nemmeno un allenamento, lo ha chiesto nuovamente.