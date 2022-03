La gara di Mihajlovic: tutta Bologna gioca con lui

BOLOGNA - Sinisa Mihajlovic entra questa mattina in ospedale, dopo aver attraversato un giorno e mezzo nella sua residenza romana, e ieri tra le tante telefonate che ha ricevuto c’è stata anche quella dell’amministratore delegato del Bologna Claudio Fenucci. In un primo momento i due avrebbero dovuto incontrarsi al centro tecnico, ma alla luce del ricovero di Sinisa ecco che Fenucci lo ha chiamato anche per fargli un grosso in bocca al lupo. Il colloquio è stato molto cordiale e tra i due il rapporto è sempre stato estremamente buono, anche nei periodi in cui il Bologna ha vissuto più di silenzi che di acuti. Sinisa è legato al Bologna da un contratto che scade nel giugno del 2023, la sensazione è che sia stato rimandato a più avanti, attorno ai primi giorni di maggio. Proprio in quei giorni, i capi rossoblù e Sinisa si confronteranno e dopo aver ascoltato anche il pensiero del tecnico, di comune accordo percorreranno la strada migliore per entrambe le parti. Intanto Fenucci ha rimandato a venerdì il suo confronto con la squadra, così come Mihajlovic che farà una videochiamata all’intera squadra.