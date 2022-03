Bologna, ripresi gli allenamenti: De Silvestri out 3-4 settimane

BOLOGNA - Ha ripreso ad allenarsi questo pomeriggio il Bologna in vista del posticipo di lunedì prossimo a San Siro contro il Milan. Lo riferisce la società felsinea attraverso un comunicato ufficiale, spiegando il lavoro che i rossoblù hanno svolto: "Attivazione atletica e seduta tecnico-tattica agli ordini dello staff di Mister Mihajlovic. Ibrahima Mbaye si è allenato regolarmente con i compagni, Nicolas Dominguez in parte con il gruppo. Differenziato per Michael Kingsley. Gli esami cui è stato sottoposto Lorenzo De Silvestri, in seguito a un risentimento accusato nei giorni scorsi, hanno evidenziato una lesione di primo grado al bicipite femorale destro, con tempi di recupero di circa 3-4 settimane. La preparazione della squadra continuerà domani con una doppia seduta al centro tecnico Niccolò Galli, alle 11 e alle 14:30".