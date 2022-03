Bologna, Dominguez brucia i tempi per il rientro

BOLOGNA - Nicolas Dominguez verso il rientro: un mese fa sarebbe sembrato quasi impossibile il suo rientro con la Juve, ma l'argentino invece potrebbe addirittura tornare in campo contro la Sampdoria. E questa sarebbe un'ottima notizia per il Bologna, visto che il centrocampista, nel girone d'andata, è stato il giocatore più costruttivo nonostante abbia a lungo convissuto con un dolore alla spalla: l'emergenza a centrocampo lo ha infatti costretto a stringere i denti. E così, il 27 gennaio, Dominguez è stato operato: 3 mesi i tempi di recupero stimato, ma Dominguez ha stupito tutti bruciando i tempi. E fosse per lui ci sarebbe già col Milan lunedì prossimo, ma lo staff medico non intende rischiare ricadute, per cui è molto più probabile una convocazione contro la Sampdoria, che sarebbe comunque un tempo di recupero record. I prossimi 10 giorni saranno fondamentali per capire i reali tempi di ritorno sul campo. In ogni caso, la presenza di un elemento bravo in entrambe le fasi di gioco sarà fondamentale per il Bologna in questo finale di stagione.