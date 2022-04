BOLOGNA - Dopo un giorno di riposo, il Bologna in mattinata, ha ripreso la preparazione in vista della sfida di lunedì sera al Milan. La seduta è iniziata con una attivazione atletica e un torello ed è proseguita con esercitazioni tecnico-tattiche e una partitella a metà campo. Lavoro differenziato per Kingsley e Soriano, terapie per De Silvestri.