Bologna, De Leo: "Non siamo riusciti a colpire in contropiede"

MILANO - Emilio De Leo, stasera sulla panchina del Bologna al posto di Mihajlovic, ha commentato lo 0-0 contro il Milan ai microfoni di 'DAZN': "Oggi dovevamo fare una prestazione importante: sia di carattere, sia di attenzione, concentrazione e leggerezza. Se non hai la testa libera quando affronti queste squadre diventi la vittima sacrificale e noi non volevamo esserlo". Manca ancora il gol ai rossoblù. "Non ne facciamo un dramma- dice De Leo- ma pensiamo sempre a mantenere una identità di gioco. Sicuramente dobbiamo mettere in campo una leggerezza che in alcune gare ci è mancata. Per il resto dobbiamo sicuramente migliorare le scelte ed essere più cattivi. Ma oggi ci siamo arrivati, abbiamo giocato bene e siamo fiduciosi". I motivi delle sostituzioni: "Abbiamo avuto cambi obbligati, Arnautovic aveva un problemino e ha stretto i denti. C'è bisogno di continuità da parte di tutti, nel primo tempo gli attaccanti hanno fatto molto bene e la partita la valutiamo per tutti i 98 minuti, per noi oggi va bene così". Bologna che forse poteva fare qualcosa in più nel finale. "Avremmo voluto colpire in contropiede e non ci siamo riusciti, ma eravamo stanchi. Sicuramente alla lunga abbiamo pagato da questo punto di vista, dall'altro lato c'era una squadra fortissima come il Milan".