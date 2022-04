BOLOGNA - Il Bologna è tornato subito in campo dopo il pari in campionato contro il Milan. Lavoro di scarico per i titolari di ieri sera, mentre seduta allenante per gli altri giocatori. Nicolas Dominguez si è allenato regolarmente con il gruppo, Lorenzo De Silvestri ha svolto terapie, allenamento differenziato invece per Michael Kingsley. Domani giorno di riposo per la squadra: si riprenderà giovedì.