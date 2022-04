Bologna, Aebischer verso la conferma da titolare

BOLOGNA - Michel Aebischer, fino a qualche giornata fa, si era limitato a qualche sporadica apparizione in campo. Arrivato a gennaio in rossoblù, ha necessitato di tempo per entrare nel calcio italiano: fino però a ritagliarsi un posto da titolare nella gara di San Siro con il Milan di lunedì scorso. E stasera, contro la Sampdoria potrebbe replicare la partenza dal primo minuto. In settimana De Leo e Tanjga, con l'avallo di Mihajlovic da remoto, hanno spinto sullo svizzero, che ha risposto positivamente, è in crescita e dà garanzie in fase di copertura. Lo staff tecnico, insomma, sembra convinto di schierarlo titolare al Dall'Ara, al fianco di Schouten nel centrocampo rossoblù.