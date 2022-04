Bologna, impresa cercasi: battere la Juve dopo 11 anni

BOLOGNA - Il Bologna va a caccia dell'impresa. Un'impresa che manca da 11 anni, visto che l'ultima volta che i rossoblù hanno raccolto i tre punti contro la Juventus risale al 2011, con un Di Vaio decisivo a segno con una doppietta. Da allora, 19 confronti in campionato con i bianconeri (21 con la Coppa Italia), senza vittorie per il Bologna. E di più, negli ultimi 11 confronti di campionato (12 con la Coppa), è stata sempre la Juventus a vincere. Mihajlovic, ha dichiarato De Leo alla vigilia, ha chiesto alla squadra di mantenere un "atteggiamento leggero, continuando a dimostrare il nostro valore sia sul piano tecnico-tattico sia soprattutto su quello umano. Juve? Questo Bologna vuole giocarsela con tutti". Insomma: sfatare un tabù che dura 11 anni per fare un altro grande regalo al proprio tecnico è l'obiettivo.