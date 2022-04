BOLOGNA - Buonissime notizie per il Bologna in vista della sfida di recupero di domani sera contro l'Inter. Il Giudice sportivo infatti, ha accolto il ricorso presentato dalla società rossoblù, riguardo la squalifica di Gary Medel. Al cileno, espulso per proteste nel finale di partita contro la Juve, erano state comminate due giornate di stop, ma la squalifica è stata ridotta di una giornata. Il Pitubll quindi, sarà regolarmente a disposizione contro la sua ex squadra.