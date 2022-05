Bologna, scatto Aebischer: Mihajlovic lo vuole promuovere

BOLOGNA - Michel Aebischer, dopo un inizio di avventura al Bologna fatto di scampoli di partita, ha debuttato da titolare contro il Milan, in trasferta, per poi essere confermato titolare con la Sampdoria: da allora in poi è sempre subentrato. La gara con il Venezia è l'occasione per rimetterlo alla prova. Infatti a Casteldebole è stato provato a centrocampo assieme a Schouten e Svanberg: potrebbe essere questo il trio che partirà dall'inizio. Del resto all'inizio dell'attuale serie di 6 risultati, lo 0-0 con il Milan, Aebischer era titolare e, nonostante la concorrenza per scendere in campo contro il Venezia sia tanta, quella coi lagunari può essere la gara giusta per testarne le qualità, anche in ottica futura.