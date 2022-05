Bologna, torna Saputo e benedice Sartori

BOLOGNA - Giovanni Sartori al momento in netto vantaggio su Riccardo Bigon, per diventare il nuovo ds del Bologna. E' chiaro ormai, che le speranze di rivedere alla guida ancora Bigon siano proprio risicate. I motivi sono principalmente più di uno. Joey Saputo, presidente rossoblù, il cui ritorno a Bologna è previsto per la metà della settimana prossima, vuole cambiare e il tentativo di Claudio Fenucci di fargli cambiare idea almeno fin qua si è rivelato inutile. Inoltre, i tifosi pretendono un cambiamento, e lo hanno detto a chiare note allo stesso capoazienda, che avrebbe regalato anche importanti rassicurazioni in tal senso. Probabilmente anche gli stessi capi si sono resi conto che il domani di un professionista che è a Bologna da 6 anni non può e non deve essere figlio né di alcuni risultati positivi né di un’operazione di mercato che porta una ventina di milioni nelle casse. Se il destino di Bigon può essere legato a quello di Mihajlovic? No, non c’entra niente, l’uno non escluderebbe l’altro, anche se va sottolineato come i rapporti tra i due a oggi siano soprattutto formali, essendo stati logorati dagli ultimi mercati, sia quello estivo che quello invernale. Il tecnico serbo si era molto legato a Walter Sabatini, finendo per essere molto dispiaciuto per il suo allontanamento da parte del presidente. Che arriverà a Bologna tra una settimana per cominciare a programmare il futuro con il nuovo responsabile dell’area tecnica (quanto meno è auspicabile), magari a fari spenti, certo, ma guai se fosse perso altro tempo. Tra l’altro, già il fatto che le operazioni in entrata devono essere finanziate da quelle in uscita rappresentano un pericoloso semaforo rosso.