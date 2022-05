Bologna, Arnautovic a caccia di Signori

BOLOGNA - Marko Arnautovic ha messo nel mirino un certo Beppe Signori. Più di un attaccante per il Bologna, per tutte le emozioni e le reti, che ha saputo regalare al popolo rossoblù. Beppe gol è sempre andato in doppia dal ‘98 al 2001, la prima volta ne ha segnati 15, così come nella seconda, poi nella terza ha fatto ancora meglio, arrivando a quota 16. E quando mancano due partite alla fine del campionato, Arnautovic ha la possibilità sia di uguagliarlo che addirittura di scavalcarlo, e se ciò accadesse sarebbe davvero un grande risultato. Tutto questo, grazie pure a Sinisa Mihajlovic, che lo ha sempre spronato e motivato a dare il massimo in area di rigore. E adesso, dopo soprattutto il ko di Venezia, l'occasione giusta per Arna per raggiungere o superare quel primato che spetta ancora a Beppe Signori, di certo, non uno qualunque.