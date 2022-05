Bologna, Skorupski fino al 2025

BOLOGNA - Lukasz Skorupski fino al 2025: è questo il progetto della dirigenza del Bologna per il portiere polacco, e questa sarà l'offerta da presentare all'agente del giocatore. La volontà, comune, è quella di andare avanti, sugellata da una stretta di mano con la promessa di sedersi al tavolo delle firme terminato il campionato. Skorupski ha ancora un anno di contratto e molto probabilmente lo allungherà di 2, arrivando di conseguenza al giugno del 2025. Relativamente all'ingaggio, il Bologna è nell'ordine di idee di abbassare il tetto, magari però aggiungendo dei bonus. E l'incontro tra Sartori e gli agenti di Skorupski è in programma nei prossimi giorni: la fumata bianca, considerato il fatto che è praticamente quasi tutto definito, non dovrebbe tardare di molto.