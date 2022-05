Arnautovic rassicura il Bologna

BOLOGNA- Senza brutte sorprese Marko Arnautovic resterà al Bologna. In rossoblù è felice sia lui che la famiglia, e le intenzioni sia del giocatore che del Bologna sono quelle di onorare il contratto di 4 anni. Complice anche l'ottimo rapporto, addirittura di amicizia, con il tecnico Sinisa Mihajlovic, Arnautovic vuole restare, tanto che delle voci di mercato non vuole nemmeno sentirne parlare. Ecco, tutto sta a vedere cosa succederebbe nel caso in cui club importanti come la Juventus o il Milan o il Napoli oppure un club di Premier League decidesse di dare un seguito con i fatti alle idee attuali, andando addosso forte sia sul calciatore che sui suoi agenti, perché a quel punto i nodi salterebbero al pettine, soprattutto se Arnautovic fosse tentato da quelle sirene. Siamo alle solite, tuttavia, il Bologna è sicuro che non dovrà mai arrivare a quel bivio, e al tempo stesso ha fatto anche sapere che in quel caso alzerebbe un muro, ritenendo l’austriaco assolutamente incedibile.