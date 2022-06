Bologna-Cambiaso: le tre vie

BOLOGNA- Il grande obiettivo di mercato del Bologna è Andrea Cambiaso, e Sartori e Di Vaio faranno di tutto per portare il giovane esterno alla corte di Mihajlovic. Non sarà facile, poiché l'Inter ha manifestato interesse nei suoi confronti, ma a differenza del Bologna che è disposto a pagarlo su per giù quanto chiede il Genoa, l’Inter lo vorrebbe a parametro zero. Il che significa quanto segue: per accontentare l’Inter, Cambiaso dovrebbe restare un altro anno al Genoa per poi liberarsi a zero nel giugno del 2023, una volta che sarà scaduto il suo contratto. Ma il giovane ritiene chiusa la sua esperienza a Genova. Sartori ha tre strade davanti a sè. La prima è quella dell’acquisto diretto, che poi è la soluzione più gradita al Bologna, la seconda è legata all’Inter. Nel senso che nel caso in cui alla fine Cambiaso lo acquistasse la società nerazzurra, Sartori sarebbe anche orientato a prenderlo in prestito, aspettando poi la crescita del secondo giovane esterno che regalerebbe a Mihajlovic. A dire la verità, c’è anche una terza strada, quella che lo acquisterebbe il Bologna e poi tra un anno o meglio due l’Inter potrebbe rilevarlo a cifre concordate, a seconda di quello che sarebbe il rendimento del ragazzo in maglia rossoblù.