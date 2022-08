Bologna, Mihajlovic: "Abbiamo venduto giocatori e dobbiamo sostituirli"

BOLOGNA - "Come vedete ho portato con me quattro dei miei ragazzi ( Arnautovic, Soriano, Medel, De Silvestri ) perché siamo noi cinque che dobbiamo trascinare gli altri a fare meglio. Il nostro è un gruppo che è unito, lo è sempre stato. Il nostro obiettivo è fare meglio dell'anno scorso". Così ha iniziato Sinisa Mihajlovic nella conferenza stampa di vigilia di Lazio - Bologna , in programma domani alle 18:30. "Il mercato non é finito. Nella società noi riponiamo fiducia. Faranno di tutto per rendere la squadra più competitiva e più forte. Tutti noi sappiamo che abbiamo venduto dei giocatori e che dobbiamo rimpiazzarli, ma ne parleremo alla fine". Così il tecnico dei felsinei ha parlato del mercato rossoblù sin qui.

Mihajlovic: "Siamo tornati al modulo che ci dà più garanzie"

Prosegue Mihajlovic con un accenno al modulo che offre più vantaggi al gruppo rossoblù: "Cambiare in corso d'opera è segno d'intelligenza. Ciò dimostra che si riesce a capire quando c'è bisogno di farlo. Ci siamo accorti che giocando in un certo modo non ci rendiamo abbastanza pericolosi e soffriamo molto dietro, perciò in questo momento siamo tornati al modulo che ci dà più garanzie, poi vedremo lo sviluppo del campionato".

Mihajlovic: "Contro la Lazio sarà una gara difficile, giocheremo senza paura"

"Siamo che non sarà facile giocare contro la Lazio. Le prime giornate di campionato sono sempre partite strane. Dobbiamo giocare come sappiamo, senza paura, consapevoli dei loro punti forti e di quelli deboli. La Lazio è squadra importante, si sono rinforzati ma hanno anche cambiato portiere. In attacco sono rimasti gli stessi. Non so se siano più forti o meno dell'anno scorso ma sicuramente qualche vantaggio avranno dopo un anno di lavoro con Sarri. Sono anche io curioso perchè tifo Lazio, ma non domani".

Mihajlovic: "Ai giocatori d'esperienza chiedo di trascinare i giovani"

Mihajlovic chiude con una battuta sui suoi giocatori più rappresentativi e d'esperienza: "Chiedo loro di allenarsi bene, di dare l'esempio, di trascinare i giovani. Loro sono fondamentali per l'esperienza, per la qualità, per quello che significano per questa squadra. So che l'andamento della stagione dipende anche da noi cinque".