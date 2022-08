Bologna, Mihajlovic: "Milan? Serve lucidità e mi auguro di finire in undici"

BOLOGNA - Il Bologna è ospite del Milan a San Siro, in una sfida dove i felsinei cercheranno i primi tre punti della stagione seppur al cospetto dei campioni d'Italia che hanno tutti i favori del pronostico. Le parole della vigilia di Sinisa Mihajlovic, tecnico dei rossoblù: "Spero di finire la partita in undici, innanzitutto. Abbiamo preso dieci gialli e due rossi in due partite, non va bene. Dobbiamo imparare a gestirci. Al di là di questo, sono convinto che in casa del Milan, faremo una grande prestazione. Se basterà per vincerla non lo so, ma ci proveremo come sempre. Ci saranno 60 mila persone a San Siro e dovremo rimanere lucidi".