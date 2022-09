Bologna, Medel e l'enigma del post sui social

BOLOGNA - La frase è misteriosa e dice così: "Una delle decisioni più difficili in questa vita è scegliere se devi allontanarti o se vale la pena provare ancora un po’". Il bolognese Medel l’ha postata sul suo profilo Instagram a poche ore dalla sfida contro l’Empoli, prima di lasciare la città per aggregarsi ai convocati del Cile. A riportarla, domandandosi come mai il Pitbull abbia scelto di pubblicare questa frase nelle sue Stories, è il quotidiano cileno la Tercera. Punti di domanda che si espandono a fronte del cambio di modulo? Thiago Motta ha riposizionato il cileno spostandolo in mezzo al campo, un ruolo che sembrava ormai riposto in soffitta. Lo stesso Motta, dopo la partita, ha spiegato che Medel non lo ha dovuto convincere. "Quando propongo qualcosa i giocatori devono essere convinti, e Gary è convinto di poter fare quel ruolo". Il mistero si infittisce quindi e si iniziano a fare delle ipotesi. Se il ruolo di centrocampista lo ha fatto nel migliore dei modi, visto l'alto numero di palloni recuperati ed andati a buon fine contro l'Empoli, la frase sarebbe da attribuire più al contesto della Nazionale, proprio per il motivo che il Cile, sarà assente dai Mondiali in Qatar.