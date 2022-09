Bologna, solo Arnautovic non basta per i 50 punti

BOLOGNA - Il Bologna non è partito bene in campionato e in attacco spicca solo Marko Arnautovic, visto che ha segnato 6 dei 7 gol finora messi a segno dalla truppa rossoblù. Detto che l’unica rete di Coppa Italia contro il Cosenza l’ha segnata Nicola Sansone, va sottolineato il fatto che gli emiliani abbiano urgentemente bisogno di trovare altri giocatori che finiscano nel tabellino dei marcatori, anche perché, se l’obiettivo della squadra di Thiago Motta è quello di arrivare ai 50 punti, è quasi d’obbligo segnare oltre 50 gol, se non addirittura di più, come è accaduto per Verona e Sassuolo nel 2021-22, sempre per il Sassuolo nel 2019-20 e per la Sampdoria nel campionato 2018-19. Può pure accadere che come l'anno scorso, il Torino di Juric ne abbia segnati 46, ma è altrettanto vero che ne subì 41. Ci sono due dati importanti da tenere in considerazione: negli ultimi 5 anni il Bologna non ha mai segnato i gol di chi è arrivato a fare 50 punti. Il secondo: solo in tre casi con la differenza reti negativa (Sassuolo nel campionato scorso, Sampdoria nel 20-21 e ancora Sampdoria nel 17-18) la squadra in questione ha trovato spazio ugualmente nella facciata sinistra della classifica. Serve una svolta, all'appello mancano in tanti, anzi troppi...