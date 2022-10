Bologna, ripresa degli allenamenti. Barrow: differenziato

BOLOGNA - Ripresa degli allenamenti per il Bologna, in vista della gara con la Sampdoria, in programma sabato prossimo: a Casteldebole il programma osservato dai rossoblù di Thiago Motta ha previsto, inizialmente, attivazione atletica seguita da un lavoro tecnico-tattico e, in conclusione, da una partitella. Relativamente ai singoli, Musa Barrow si è allenato in seduta differenziata. Per la giornata di domani è in programma una nuova seduta mattutina, alle 10.30 a Casteldebole. Alle 9.30 è prevista la presentazione ufficiale di Zirkzee al centro tecnico Niccolò Galli.