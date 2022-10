Bologna, Thiago Motta: "Barrow out, Zirkzee può giocare con Arnautovic"

BOLOGNA - Il Bologna vuole riscattarsi dopo i ko con Empoli e Juventus. A due giorni dalla sfida contro la Sampdoria, ha parlato il tecnico dei rossoblù Thiago Motta. Nel dettaglio, le sue parole: "Alla sconfitta di Torino reagiamo con il lavoro e l'impegno. Sappiamo di dover migliorare, io sono qua per fare il mio lavoro con impegno e professionalità. Oggi ci siamo allenati bene, domani ci prepareremo per la Samp". Su Stankovic, nuovo allenatore della Samp: "Conosco l'uomo e il giocatore, gli auguro tutto il meglio perché è una grandissima persona". Thiago Motta analizzata la situazione in casa rossoblù: "Sansone, Soriano e Orsolini stanno bene, sono sotto la mia responsabilità. Barrow è indisponibile. Centrocampo a tre con Medel in mezzo? Si, possono giocare insieme. Poi tutto dipende dall'avversario e dal momento. Sosa? Joaquin può partire titolare, anche come laterale però dipende dall'esterno d'attacco. Ha dato la sua disponibilità anche per fare l'esterno di destra addirittura. Si impegna nel lavoro di tutti i giorni, sabato può giocare. Aebisher esterno? Ha giocato lì da esterno".