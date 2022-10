Bologna. Thiago Motta: "Arnautovic? Non mi dava quel che volevo"

BOLOGNA - "Abbiamo fatto molto bene nel primo tempo: attaccando spazi e profondità, è utile per le squadre che si chiudono. Nella ripresa siamo stati meno tranquilli in possesso, perdendo l'attacco alla profondità ". Lo ha dichiarato il tecnico del Bologna Thiago Motta al termine della gara contro la Sampdoria: "Zirkzee? Un'altra volta farà coppia con Arnautovic: mi fido di lui e delle sue caratteristiche, di fisico e qualità. Arnautovic? Non ha avuto problemi fisici, non mi dava quello di cui avevo bisogno, ha fatto molto bene nel primo tempo. Mihajlovic? Lo rispetto molto, fa parte della storia del Bologna. Noi faremo sempre il massimo per uscire da questa situazione e grazie allo spirito visto in questa gara ci riusciremo. I gol presi? Non so perché avvenga, nella ripresa ci siamo abbassati molto e la Samp te lo fa pagare. Lavoreremo tutti sulla fase difensiva per far meglio ed evitare questi gol. I ragazzi dimostrano buone capacità, vanno sfruttate ancora di più. Stankovic? C'è affetto e stima, insieme ne abbiamo passate tante, belle e meno belle, ci siamo aiutati molto, sono contento che sia in Serie A, può dare molto anche umanamente, gli auguro un in bocca al lupo per il futuro", ha concluso Motta.