BOLOGNA - Seduta mattutina tecnico-tattica e partitella a campo intero per il Bologna che prepara l'impegno di campionato contro il Napoli. Thiago Motta può sorridere perchè sono rientrati in gruppo Lykogiannis, Jerdy Schouten e Musa Barrow. Differenziato per Soumaoro, Kasius e Arnautovic, con quest'ultimo però che da domani potrebbe tornare a lavorare con il gruppo e quindi essere convocato per la sfida contro gli azzurri di Luciano Spalletti.