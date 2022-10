Bologna, Arnautovic torna in gruppo. Differenziato per Schouten e Kasius

BOLOGNA - Dopo il ko al Maradona contro il Napoli in campionato, il Bologna di Thiago Motta ha ripreso gli allenamenti al Centro Tecnico Niccolò Galli. Rossoblù al lavoro per preparare la sfida di Coppa Italia contro il Cagliari in programma giovedì. Domenica, invece, al Dall'Ara arriverà il Lecce di Marco Baroni per l'undicesima giornata di Serie A. Di seguito il report dell'allenamento pubblicato sul sito ufficiale del club rossoblù: "Dopo la trasferta di Napoli i rossoblù sono tornati ad allenarsi al Centro Tecnico Niccolò Galli. Lavoro di scarico per i titolari di ieri, seduta tecnico-tattica per gli altri. Torna in gruppo Marko Arnautovic mentre proseguono lavoro differenziato Jerdy Schouten e Denso Kasius".