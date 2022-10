Bologna, Thiago Motta: "Arnautovic capocannoniere? Non è un caso"

BOLOGNA - Prima vittoria in campionato del Bologna targato Thiago Motta. Contro il Lecce decidono le reti di Arnautovic e Ferguson. Al termine del match ha parlato così l'allenatore dei rossoblù: "Sono contento di quello che abbiamo messo in campo oggi. Siamo sempre stati in controllo della partita e devo dire che questa è la strada giusta. Adesso dobbiamo solo dare continuità e migliorare. Con l'intensità si possono creare situazioni importanti che dobbiamo andare a sfruttare. In altre circostanze possiamo migliorare. Facendo gioco un po' indietro abbiamo creato pericoli in ripartenza". Su Arnautovic: "Marko sa che lo stimo molto, ci conosciamo da tanto tempo. E' il capocannoniere del campionato e non è un caso. Quando lo vedo così insieme in campo provo una gioia enorme perché abbiamo bisogno di rimanere squadra durante la partita".