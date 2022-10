Bologna, Thiago Motta: "Gruppo forte e unito. Orsolini? Si merita questa gioia"

MONZA - Il Bologna fa il colpo in casa del Monza (2-1) e conquista la seconda vittoria consecutiva, rilanciandosi in classifica a quota 13 punti. Nel post partita, l'allenatore rossoblù Thiago Motta ha parlato ai microfoni di Sky Sport. Ecco cosa ha detto: "Stasera abbiamo dimostrato di essere un gruppo forte e unito, che cerca sempre qualcosa in più. Credo che stiamo raccogliendo i frutti del lavoro della settimana, anche nelle difficoltà siamo riusciti a ribaltare la gara e a portare a casa 3 punti importanti. Il nostro Bologna sta crescendo. La squadra ha fatto bene, anche nelle letture, poi quelli che sono entrati ci hanno dato molto. Non devo scoprire io Orsolini, ma anche Soriano ha dato molto contro una squadra difficile da affrontare. L'esultanza di Orsolini? Se lui entra e segna non è un caso, lui vive la partita anche dalla panchina. Per lui non è semplice restare fuori, ma sta lavorando molto bene. E' la sua disponibilità che fa la differenza. Ha fatto un gol bellissimo con forza e lucidità: se lo merita".