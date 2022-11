Bologna, Orsolini e il salto del cartellone: va tutto storto!

BOLOGNA - Scocca il 64' della partita tra Bologna e Torino, Orsolini accorre sul suggerimento di Vignato e sottomisura batte il portiere avversario Vanja Milinkovic-Savic: è l'1-1. E scatta l'esultanza per il giocatore del Bologna che si dirige verso la curva per condividere la gioia con la tifoseria: ma un grosso cartellone pubblicitario si rivela un avversario più ostico da superare rispetto al portiere granata: Orsolini infatti dapprima scivola per poi ingaggiare una lunga lotta per riuscire a superare il cartellone.