BOLOGNA - Seduta mattutina per il Bologna, che si è allenato a Casteldebole oggi alla vigilia del test amichevole con il Gorica (in programma domani alle 14 al centro tecnico Niccolò Galli). La squadra ha svolto una seduta tecnico-tattica. Kevin Bonifazi ha lavorato regolarmente con i compagni, differenziato per Nicola Sansone e Joshua Zirkzee. A riposo Denso Kasius per una sindrome influenzale.