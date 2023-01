Bologna, Thiago Motta: "Mourinho è speciale. Roma, siamo pronti"

BOLOGNA - A due giorni dalla sfida contro la Roma , Thiago Motta tecnico del Bologna è intervenuto ai microfoni della stampa, nella consueta conferenza pre-partita. Ecco cosa ha detto: "Siamo pronti a ripartire, la squadra sta bene. All'Olimpico contro la Roma sarà una bella partita, in uno stadio pieno e carico di entusiasmo e tifo, quindi siamo contrenti di poter competere subito contro una squadra competitiva come quella giallorossa. Durante la sosta abbiamo lavorato sulle qualità singole e del gruppo. Non ho l'ossessione di fare mia la squadra, ma di migliorarla rispetto a quello che era ieri. Voglio portare avanti questo spirito che abbiamo vissuto prima della pausa, e voglio che i ragazzi portiano sempre con loro il saper pensare di gruppo e non singolarmente. La Roma ha tantissimi giocatori di qualità, chiunque giochi. Sono capaci di attaccare al meglio e di difendersi bene quando non hanno la palla. Noi dobbiamo essere pronti ad affrontarli in tutti i casi, per creargli delle difficoltà".

Thiago Motta: "Ppythia ha grandi qualità: avrà la sua occasione. Zirkzee, De Silvestri, Barrow e Bonifazi out contro la Roma"

"Ppythia? E' un giocatore sta dimostrando grandi qualità giorno per giorno e sono contento di averlo a disposizione. Non guardo l'età ma la condizione e quando lo vedrò pronto gli darò sicuramente modo di mettersi alla prova. Zirkzee? Al momento non è disponibile, ma abbiamo tanti giocatori di qualità su cui contare. Inoltre saranno out anche Barrow, De Silvestri e Bonifazi".

Thiago Motta: "Mihajlovic? Questo momento di dolore, per superarlo, abbiamo cercato di affrontarlo insieme alla squadra"

“E’ un momento che abbiamo passato insieme, abbiamo cercato di affrontarlo in gruppo. Non è stato facile lasciarsi alle spalle un dolore del genere, soprattutto per i ragazzi che con lui hanno passato tanti anni. Sinisa si merita tutto ciò che gli è stato dedicato per la grande persona che era”.

Thiago Motta: "Mourinho? Fantastico e speciale: con lui ho vinto tanto. Mercato? Abbiamo le idee chiare"

"Mourinho per me è una persona fantastica, con lui ho avuto modo di migliorarmi tanto e vincere quasi tutto. E' sempre stato speciale per me, non solo per il rapporto giocatore-allenatore, ma come persona. Mercato? Vogliamo dare la possibilità a ogni giocatore di migliorarsi, dandogli la possibilità di esprimersi che sia nel Bologna o meno. Siamo ambiziosi, e abbiamo le idee chiare di quello che abbiamo davanti. Pelè? Dispiace tantissimo per la persona, per quello che ha rappresentato nel calcio brasiliano e mondiale. Mi ricordo di mio papà quando mi diceva che era il miglior giocatore che avesse mai visto giocare, motivo per cu andava a vedere le sue partite dal vivo ovunque potesse. Condoglianze a tutti coloro che gli sono vicini".