Bologna, lesione per De Silvestri: i tempi di recupero

BOLOGNA - Stop per Lorenzo De Silvestri. Il giocatore si è sottoposto oggi ad accertamenti che, come annuncia il Bologna tramite una nota, "hanno evidenziato una lesione di primo grado del soleo sinistro, con tempi di recupero di circa un mese". La squadra, intanto, all'indomani del ko contro la Roma, è tornata a lavoro in vista del match di lunedì contro l'Atalanta. Seduta di scarico per i titolari di ieri, allenamento in campo per gli altri. Francesco Bardi si è allenato in parte col gruppo, terapie e differenziato per Musa Barrow, terapie per Kevin Bonifazi. Programma personalizzato per Joshua Zirkzee in vista del rientro graduale coi compagni previsto per i prossimi giorni. Per domani è in programma una doppia seduta di allenamento al centro tecnico.