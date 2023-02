Bologna, orgoglio Thiago Motta post Fiorentina: "Vittoria del gruppo"

FIRENZE - Dopo la vittoria sul campo della Fiorentina (2-1), il tecnico del Bologna Thiago Motta ha parlato ai microfoni di Dazn. Le sue parole nel dettaglio: "Abbiamo fatto una grande partita. Oggi bisogna godersi la vittoria e basta, poi penseremo al resto. Questi ragazzi- ha detto il tecnico-mi danno tanto e sono orgoglioso di essere a capo di un grande gruppo che sta andando verso la strada giusta. Futuro? Non lo so, io penso solo ad oggi. Poi da domani torneremo a lavorare per la prossima partita. Dominguez? Fondamentale. E' un leader come tanti altri, perché in campo sono loro che prendono le decisioni. Sono gli interpreti che possono portare la gara nella direzione che vogliamo e tutta la squadra oggi è stata fantastica, giocando insieme. Se lo meritano, perché non conta chi gioca ma tutti stanno dando il massimo"-ha concluso-.